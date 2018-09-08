GÜNEY KIBRIS İLE YUNANİSTAN ARASINDA DAHA UCUZ İLAÇ ANLAŞMASI

GÜNEY KIBRIS İLE YUNANİSTAN ARASINDA DAHA UCUZ İLAÇ ANLAŞMASI

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında daha ucuz ilaç anlaşması

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında ilaç fiyatlarını düşürecek devletlerarası anlaşma imzalanması için hazırlık yapıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun yaptığı açıklamada, ilaç fiyatlarında düşüş olması için gerek devletlerarası, gerekse AB düzeyinde çabalarını sürdürdüklerini söylediğini yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın özellikle nadir rastlanan hastalıkların tedavisi için yurtdışındaki bazı özel merkezlerle de çeşitli anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

Kaynak: TAK

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