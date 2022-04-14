Güney Kıbrıs İle Yunanistan arasında iş birliği

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında dijital dönüşümün sağlanması konusunda iş birliği memorandumu imzalandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos ile Yunanistan Dijital Yönetim Bakanı Kiriakos Pierakakis’in, iki ülkenin dijital alanda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda memorandum imzaladıklarını yazdı.

Haberde, Yunan Bakan Kiriakos Pierakakis ve Rum Müsteşar Kokkinos’un dün Güney Kıbrıs’ta bir araya geldiklerini, görüşmede dijital dönüşümün hızlandırılması ve telekomünikasyon alanlarında iş birliğinin arttırılması konularının ele alındığı ifade edildi.

Gazete, Rum ve Yunan bakanların, dijital dönüşüm, e-devlet güvenliği ve teknoloji alanında iş birliği yapılmasını öngören bir memorandumu da dün, Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen bir törende imzaladıklarını vurguladı.