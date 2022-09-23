Güney Kıbrıs'ın ABD ile yeni tatbikatlar ve iş birlikleri söz konusu

ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından ABD ile yeni iş birlikleri ve tatbikatların söz konusu olabileceği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi bu açıklamanın Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis tarafından, DİSİ Başkanı ve Rum başkan adayı Averof Neofitu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldığını yazdı.

Habere göre Petridis, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasına yönelik bir soru üzerine, Amerikan silah ambargosunun kaldırılmasının ardından ABD ve başka ülkelerle yeni iş birliklerinin ve tatbikatların olası olduğunu söyledi.

Petridis, ambargonun kaldırılmasının siyasi bir mesaj verdiğini bununla birlikte ABD ile iş birliğini daha da ileriye götürme ve derinleştirme süreçlerinin ne şekilde ve nasıl olacağını göreceklerini de belirtti.

Neofitu ise yaptığı açıklamada savunma için son 20 yıldır bütçenin çok yüksek olduğunu, “işgal” olduğu sürece Rum Milli Muhafız Ordusu’nun caydırıcılık yeterliliğinin desteklenmesi ve Türkiye’nin büyüklüğü karşısında kalitenin, akıllı savunmanın ön planda tutulması yükümlülüğüne sahip olduklarını söyledi.

açıklamasında ayrıca Yunanistan ile yürütülen dost ilişkileri, ABD silah ambargosunun kaldırılması, Fransa ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve İsrail ile askeri iş birliğinin ötesinde enerji alanındaki iş birliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.