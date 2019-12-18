banner22

Güney Kıbrıs'ın batık kredileri 9,68 milyar euro

Güney Kıbrıs'ın batık kredileri 9,68 milyar euro
banner30

Güney Kıbrıs bankalarında bulunan batık kredi miktarının 9,68 milyar Euro olduğu bildirildi.
Politis gazetesi, Rum Merkez Bankası’ndan alınan verilere dayanarak, batık kredilerde bir önceki aya göre 27 milyon Euro’luk azalma meydana geldiğini yazdı.
Alithia gazetesi de, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs dahil 11 ülke için 2020 yılı değerlendirme raporu hazırlanması kararı aldığı ve Güney Kıbrıs’a bir dizi uyarıda bulunduğunu kaydetti.
Haberde, Komisyon’dan Güney Kıbrıs’a, batık kredilerin makroekonomik dengesizlik yarattığı konusunda uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Limasol Limanı’ndan Yola Çıkan 645 Kilo Uyuşturucuyla...
Limasol Limanı’ndan Yola Çıkan 645 Kilo Uyuşturucuyla...
  1. Güney

banner24

banner25

﻿