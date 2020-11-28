Güney Kıbrıs'ın da katılacağı tatbikat Pazartesi

"Medusa 2020" kod adlı çok uluslu hava eğitim tatbikatı 30 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 6 Aralık`ta sona erecek.



Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan basın açıklamasında, tatbikatın arama kurtarma, siber savaş, yüzey tatbikatları ve deniz oluşumlarını ele alacak üç aşamada gerçekleşeceği belirtildi.

Havacılık tatbikatı, savunma ve güvenlik sektöründe Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır`ın üçlü işbirliği çerçevesinde 2017 yılından bu yana gerçekleştiriliyor.

Bu yıl bu işbirliği Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri`nden askeri unsurların katılımıyla daha da artacak.

Tatbikat Mısır’ın İskenderiye geniş bölgesinde ve Kahire FIR hattı içinde icra edilecek.

Güney Kıbrıs, tatbikata devriye gemisi (OPV) Andreas Ioannides ve tatbikatın koordinasyonu için bir Askeri İrtibat subayı ile ortak askeri kurmay grubuna katılacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020, 23:31