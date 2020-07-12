Güney Kıbrıs'ın dahil olduğu 4'lü savunma koalisyonu hazırlığı

AB’nin kurumsal organlarında bu hafta Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye’nin tavrının ele alınacağını yazan Rum basını; Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini ilettiği Dönem Başkanı Almanya’nın Türkiye’yi rahatsız etmek istemediğine ancak Fransa’nın daha sert, Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak önlem alınmasını istediğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin sismik araştırma gemisini ya Meis adası civarına veya Girit’in 12 deniz mili açığına göndereceği yönünde iki senaryo bulunduğu, ancak nasıl ilerleyeceğinin Atina’nın tepkisine bağlı olacağı kaydedildi.

Fileleftheros haberi manşetten; “Türkiye Emrivakiyle Cevap Verecek… Girit’ten Vazgeçilmeksizin İlk Hedef Kastellorizo (Meis)… Atina Paris’e Yöneldi ve Fransa İle Yunanistan Bir Şeyler ‘Kotarıyor’” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Yunanistan’ın, Türkiye’ye kararlılıkla cevap vereceği mesajını AB’deki ortaklarına ve ABD’ye ilettiğini, mesajının Ankara’ya da ulaştığını kaydeden gazete, Yunanistan’ın Fransa ile direkt irtibat içerisinde bulunduğuna dikkat çekerek, “İki ülke arasında, içeriği çok gizli tutulan bir uzlaşı bulunduğu görünüyor” ifadesine yer verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaidis’in de önümüzdeki Salı günü Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile geniş kapsamlı görüşme yapmak üzere Atina’ya gideceğini hatırlatan gazeteye göre Anastaiadis’in inisiyatifiyle gerçekleşecek görüşmede Türkiye’nin tavrı ve Rum ve Yunan hükümetlerinin tepki yöntemleri ele alınacak. Anastasiadis’e Atina’da, geçen hafta benzer bir ziyaret gerçekleştiren Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis eşlik edecek.

FRANSA İLE YUNANİSTAN “BİR ŞEYLER KOTARIYOR”

Haftalık Kathimerini; “Yunanistan ve Fransa Arasında Stratejik Anlaşmaya Doğru… Atina -Lefkoşa Ortak Payda Arayışında, Anastasiadis Salı Günü Atina’yı Ziyaret Edecek” başlıklı manşet haberinde; Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Brüksel’de gerçekleştirilecek zirve çerçevesindeki randevusunun, iki ülke arasında stratejik ilişki anlaşması yapılmasını hedeflemekte olduğunu bildirdi.

AB zirvesinin Miçotakis’in “çok önemli” Macron ile görüşmesinde, Yunanistan ile Fransa arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesi yöntemleri ile Yunanistan’ın Fransa’dan iki adet “Belh@rra tipi firkateyn alması ihtimalinin masaya yatırılacağına işaret edilen haberde, “iki ülkeden birinin tehditle karşılaşması durumunda birbirlerine yardım etmesini öngören anlaşma yapılması isteniyor” ifadesine yer verildi.

“SICAK OLAY DA DAHİL BÜTÜN SENARYOLAR MASAYA YATIRILACAK”

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in 14 Temmuz Salı günkü Atina ziyaretinin, Brüksel’deki zirve arifesinde ön hazırlık çerçevesinde olduğunu belirten gazete; görüşmenin ana konusunun, Türkiye’ye olası yaptırım uygulanması olduğunu ancak bu açıdan iki ülkenin görüşlerinin birbirinden biraz farklı olduğunu yazdı “edindiğimiz bilgilere göre sıcak olay çıkması da dahil bütün senaryolar masaya yatırılacak” ifadesine yer verdi.

Habere göre Anastasiadis’in Atina ziyareti Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bölgede veya Libya’da dikkatsiz bir tepki göstermesi “bilgileri ve kaygılarının yoğunlaştığı” bir dönemde gerçekleşecek. Güney Kıbrıs’ta ve Yunanistan’da, önümüzdeki dönemde sıcak bir olay, beklenmedik bir gerilim çıkması ihtimaline dair hareketlilik gözlemleniyor.

Gazete, Miçotakis-Anastasiadis görüşmesinin; belirleyici önemi yanında, “basına sızdırma veya Yunan hükümetinin üst kademesinden kişilerin açıklamaları şeklindeki Anastasiadis’e yönelik aleni eleştiriler devam ederken gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Habere göre, Miçotakis hükümeti tepki göstermedi, ancak Anastasiadis’in meselelerin askerî yöntemlerle çözülemeyeceğine dair açıklamaları Atina’da siyasi perde gerisinde hoşnutsuzluk yarattı. Anastasiadis ile Miçotakis’in Türkiye’nin tavrının “olay haline dönüşmesi ve Meis’in ötesine yayılması senaryosunda meselenin yönetilmesiyle ilgili hayati konuları ele alacakları, Rum tarafının son aylarda çalıştığı senaryolardan birinin de bu olduğu kaydedildi.

4’LÜ “SAVUNMA” KOALİSYONU TEZGÂHTA…

Haftalık Simerini ise; “Savunma Koalisyonu Geliyor… Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs İleri Görüşme Aşamasında Bulunuyor” başlıklı manşet haberinde; Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın katılımıyla, Doğu Akdeniz alanını kapsayacak, koalisyon şeklinde bir 4’lü işbirliğinin tezgâhta bulunduğunu yazdı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, 4’lü koalisyon oluşturma çabalarında ileri aşamada bulunulduğunu, halihazırda kapsam bölgelerinin haritalarının verildiğini ve bu işbirliğinin savunma niteliğine sahip olması için, dayanacağı angajman kurallarının tartışılmakta olduğunu kaydetti, özetle şunları ekledi:

“Bu prosedür Kıbrıs limanlarında kolaylık sağlanmasına, tatbikatlara olanak tanıyor ve elbette Fransız Total şirketinin müdahil olduğu Kıbrıs MEB’indeki ve Girit bölgesindeki doğal gazdan güvenli istifade ile alakalıdır.”

Gazete; “saldırgan nitelikte olmadığını” öne sürdüğü 4’lü koalisyonun İsrail tarafından onaylandığını, ABD’nin de en azından müsamaha gösterdiğini İsrail’in onayını aldığını, müdahil 3 ülke NATO üyesi olduğu ve ABD’nin Güney Kıbrıs ile ilişkilerini Rubio-Menendez yasası tahtında derinleştirmek istediği için “en azından müsamaha gösterdiğini” yazdı.

Koalisyon hazırlığında olan 4 ülkenin de, AB üyesi olması ve bölgedeki güvenlik boşluğunu kapatıyor olması nedeniyle prosedürün, bölgedeki ortakların çıkarları ile bağlantılı görülebileceğini belirten gazete, “Yani AB’nin sorumluluğunda olması gereken ancak kendi askeri kuvvetleri olmadığından yapamadığı güvenlik alanını kapsayan AB devletler grubu söz konusudur” ifadesini kullandı.