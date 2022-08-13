Güney Kıbrıs'ın kamu borcu

Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun, Temmuz 2022 ayı sonu itibarıyla 24.18 milyar Euro olduğu belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun Temmuz ayı sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3.10 azalarak 24.18 milyar Euro olarak kaydedildiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca 2022 yılının ilk üç ayına göre de Temmuz ayındaki borcun yüzde 3.9 azaldığını belirtti.

-Avrupa Merkez Bankası’ndan tahvil alımı

Alithia gazetesi Avrupa Merkez Bankası’nın, geçtiğimiz Temmuz ayında, Güney Kıbrıs’a ait 55 milyon Euro değerinde, tahvil satın aldığını yazdı. Gazete Avrupa Merkez Bankası tarafından tutulan Güney Kıbrıs tahvillerinin bakiyesinin ise 4,29 milyar olduğunu da kaydetti.