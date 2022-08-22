Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği MEB içinde yeni keşif

Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği MEB içinde yeni keşif
banner83
banner80

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içindeki 6’ncı parselde yeni bir doğal gaz yatağının keşfedildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs'taki haber kaynaklarına göre Enerji Bakanı Natasa Pilidu, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, keşfedilen yatağın 6’ncı parseldeki “Kronos-1” hedefinde bulunduğunu ifade etti.

Yatağa ilişkin miktarın 2.5 trilyon ayak küp (tcf) olduğunu söyleyen Pilidu, yeni keşfin, iyi ile mükemmel kalite özelliklerine de sahip olduğunu belirtti.

“Kronos-1” hedefindeki sondaj çalışmaları, ENI-Total konsorsiyumu tarafından gerçekleştirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş...
Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş...
  1. Dünya
﻿