Güney Kıbrıs'ın ticari denge açığında artış

Rum İstatistik Dairesinin verilerine göre, Rum kesiminin bu yılın ilk 9 ayındaki ticari denge açığında, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayına oranla, yüzde 25,4’lük bir artış kaydedildiği belirtildi.

Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 6 milyar 602 milyon Euro olan ithalat rakamının, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 170 milyon Euro; ihracat rakamının ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3 milyar 595 milyon Euro’yken bu yılın ilk 9 ayında ise 2 milyar 400 milyon Euro olduğunu yazan Haravgi gazetesi, ticari dengedeki açığın 2018 yılının ilk 9 ayında 3 milyar Euro, bu yılın ilk 9 ayında ise 3,8 milyar Euro olduğunu ekledi.