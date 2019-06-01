Güney Kıbrıs'ın turizm gelirlerinde azalma

Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde, 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde, bir önceki yılın ilk üç aylık dönemine göre yüzde 6,2 oranında azalma meydana geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere dayanarak, 2019 yılı Ocak-Mart ayları arasında, turizmden elde edilen gelirin 188,6 milyon Euro olduğunu yazdı.