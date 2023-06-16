Güney Kıbrıs İsrail’in enerji köprüsü olma vizyonunun “kilit ortağı”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ile dün Kudüs’te görüşen İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Yisrael Katz Güney Kıbrıs’ın, İsrail’in Batı ülkelerine ve diğer ülkelere enerji köprüsü haline gelme vizyonunu açısından “zaruri ortak” ve “kilit ortak” olarak nitelediği bildirildi.

Fileleftheros Katz’ın, Papanastasiu ile görüşmesinin öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla Rum Enerji Bakanlığı’nın “Cyprus Gateway Vision” başlığıyla önerdiği İsrail doğal gazının sıvılaştırılmak ve gemilerle başka piyasalara sevk etmek üzere deniz altı boru hattı ile Güney Kıbrıs’a ulaştırılması planını benimsediğini gösterdiğini yazdı.

Habere göre Katz ve Papanastasiu’nun dünkü görüşme sonrasında yaptıkları ortak açıklama, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun kısa süre önce İsrail’de gerçekleştirdikleri görüşmede vardıkları ilke anlaşmasının öngördüğü gibi İsrail ve Rum doğal gazının Rum terminalinde sıvılaştırılması olanaklarının araştırılması ve ileri götürülmesine bağlılığı güçlendirdi.

Gazete Papanastasiu’nun geçen Çarşamba ve Perşembe (14 ve 15 Haziran) günleri İsrail’de yaptığı temaslardaki ana konulardan birinin de Netanyahu’nun devletlerarası bir anlaşma yönünün süratle araştırılması açıklamasının ortak taahhüt olmaya devam edip etmediğini keşfetmek olduğunu yazdı.

Gazete şöyle devam etti:

"Hem Katz'ın, hem Papanastasiu ile yaptığı ortak hem de ayrı açıklamalarından, “İsrail doğal gazının, Mısır’la mevcut işbirliğine paralel olarak, Güney Kıbrıs’ta sıvılaştırılmasının İsrail hükümetinin arzusu ve jeopolitik hedefi olmaya devam ettiği görünüyor. Geriye kalan ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak şey ise Yisrael Katz’ın dile getirdiği vizyonu İsrail MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin, özellikle de bugüne kadar Mısır’la işbirliğinin genişletilmesi ve Leviathan rezervlerinin Mısır’daki terminallerde sıvılaştırılmasına bağlılık gösteren Amerikan Chevron şirketinin paylaşıp paylaşmayacağıdır. Dünkü görüşmede, İsrail doğal gazının Güney Kıbrıs’a bağlanması, bir miktarının elektrik üretimi için Güney Kıbrıs’a satılması bir kısmının da ihraç maksatlı sıvılaştırma için kullanılmasına dair teknik-ekonomik olguları incelemek üzere iki tarafın teknokratlarından oluşacak bir teknik komite kurulmasına (muhtemelen Temmuz ayında) karar verildi. Papanastasiu ve Katz başkanlığındaki Rum ve İsrail heyetlerinin görüşmesinde ayrıca, dün ortaya konulan diğer bir hedef olan EuroAsia Interconnector programı çerçevesinde Rum ve İsrail elektrik şebekelerinin interkonnekte edilmesi için de bir teknik komite kuruluyor."

Fileleftheros İsrail Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı kaynak göstererek Katz’ın Güney Kıbrıs’ı “İsrail’i Doğu ile Batı’yı bağlayacak bir enerji köprüsü haline getirme vizyonunun hayata geçirilmesindeki zaruri ortak” ve “kilit ortak” olarak nitelediğini yazdı.

Haravgi haberi “İsrail’in Enerji Köprüsü Olması İçin Kıbrıs Ortak Planlama Aşısından Kilit-Ortak” başlığıyla aktardı.