Güney Kıbrıs Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli depremi, Adıyaman’daki İsias Otel enkazındaki Kıbrıslı Türklerle ilgili gelişmeleri, Türk ve Kıbrıs Türk medyası aracılığıyla yakından takip etmekte olan Rum gazeteleri, çalışmalara katılmak için gönderilmek istenen Rum arama-kurtarma ekibinin Türkiye’ye gitmeyeceği bilgisini verdi.

Haravgi “Kıbrıs Heyeti Türkiye’ye Gitmiyor” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün bir TV programında yaptığı açıklamayı aktardı.

-Kasulidis: “Romanya uçağı son anda bizi götüremeyeceği bilgisini verdi”

Habere göre, Rum ekibi Türkiye’ye göndermek için ulaşım aracı bulmakta zorlandıklarını belirten Kasulidis “bizi götürmesi için Romanya uçağı ile uzlaştık, son anda bize yapamayacaklarını söylediler ancak edindiğimiz bilgilere göre Türkiye’den, başka ekip istemediklerine dair bir açıklama bekleniyor” dedi.

Kasulidis “ekibin ülkeye (Türkiye) gitmesi için çalışmalar yapılıyor ancak Türkiye resmî olarak başka ekibe ihtiyacı olmadığını söylerse, yapamayız” ifadelerini de kullandı.

-17 kişilik Rum ekip yola çıkmadı

Politis ise Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun Türkiye’nin Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına, şu anda ihtiyaçlarının karşılandığını ilettiğini belirterek, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bekleyen 17 kişilik Rum ekibin yola çıkmadığı bilgisini verdi.

Habere göre, Rum yönetiminin “konuya en küçük bir siyasi boyutu olmadan tamamen insanî yönüyle yaklaştığını” da söyledi

-Rum Kızılhaç Derneği

Alithia ise Rum Kızılhaç Derneğinin (KES) Türkiye ve Suriye’yi vuran depremlerden etkilenenlere maddi yardımda bulunmak üzere Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile temas halinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Dernek tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs içerisindeki faaliyetlerin koordinasyonunda Rum Vatandaş Komiseri ve Sivil Savunma Teşkilatı ile işbirliği içerisinde ve insanî yardım göndermeye hazır olduğu kaydedildi. Gıda ve ilaç bağışlarının toplandığı bir yardım toplama noktasının da adresi verildi.

-Anastasiadis Tatar’ı aradı

Politis Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la iletişim kurarak Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için taziyelerini, yıkıntılar altında kalanların ve kayıpların süratle bulunması dileğini ve arama çabalarına ihtiyaç duyulan yardıma hazır olduklarını ilettiğini yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla Rum Vatandaş Komiserliği koordinasyonu çerçevesinde yerel yönetimlerin işbirliğinde Suriye ve Türkiye’ye insanî yardım kampanyası başlatıldığını, 17 Şubat’a kadar sürecek kampanyaya halkın yoğun ilgi gösterdiğini yazdı.

Gazeteler, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili vuran deprem ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili detayları okurlarına çeşitli başlıklar altında, geniş ölçekte aktardı.