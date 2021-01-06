Güney Kıbrıs kısmi kapanmaya doğru gidiyor

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, kısmi kapanma kararı alma ihtimalinin bulunduğu, kesin kararın yarın yapılacak toplantıda alınacağı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kısmi kapanma kararı alma ihtimalinin bulunduğunu, yeni alınacak önlemlerin ise yarın (Perşembe) kesinleşeceğini yazdılar.

Gazete, “İvme Kısmi Kapanma Yönünde – Hükümet Tüm Olguları İnceliyor ve Kesin Kararını Yarın Açıklıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun yarın toplanacağını ve son veriler ışığında alınacak önlemleri yarın açıklayacağını yazdı.

Ekonominin durumu ve halkın psikolojisini de göz önüne alan hükümetin kısmi kapanma kararı alabileceğini belirten gazete, bilim kurulunun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği toplantıda, okulların bir hafta daha kapalı kalması ve dolaşım izni için SMS uygulamasına yeniden geçilmesi gibi önerilerde de bulunduklarını aktardı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta son bir haftada korona virüs kaynaklı ölümlerin sayısının 22 olduğunu, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 34 hastanın tedavilerinin sürdüğünü belirtirken, durumun kötüleştiği Larnaka’da ise, Larnaka Hastanesi’nde, Korona virüslü hastaların tedavi edilecekleri 40 yataklı bir birim kurulduğunu vurguladı.

ÇOCUK VAKA SAYISI 883

Son 14 günlük dönemde yoğun bakımda tedavi gören hastaların yaş ortalamasının 69 olduğunu, tespit edilen 5 bin 455 vakadan 491’inin 70 yaş ve üstü, 177’sinin ise 80 yaş ve üstü olduğunu belirten gazete, yaşları 0 ila 18 arasında olan çocuk vaka sayısının ise son 14 günlük dönemde 883 olarak kayda geçtiğini aktardı.

AŞI RANDEVULARI TÜKENDİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta 80 yaş ve üzeri kişiler için ayrılan 3 bin 400 doz aşı randevusunun iki saat gibi kısa bir sürede tükendiğini yazdı.

Haberde, 80 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması için oluşturulan elektronik randevu sisteminin 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde dolduğunu, bu saatten sonra randevu almaya çalışan kişilerin, randevuların dolduğu uyarısını aldıkları vurgulandı.