Güney Kıbrıs, Kuzey Makedonya ile diplomatik ilişki kuruyor

Güney Kıbrıs ile Kuzey Makedonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören bir anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanları Nikos Hristodulidis ve Nikola Dimitrof’un, 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi toplantısında bir araya gelmelerinin beklendiğini yazdı.

Gazete, iki ülke dışişleri bakanının söz konusu toplantıda diplomatik ilişkilerin kurulmasının başlatılması anlaşmasını imzalamalarının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Hristodulidis’in Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu çerçevesinde yapacağı temasların hazırlık çalışmalarının da sürdüğünü yazdı.

Haberde, Rum lider Nikos Anastasiadis’e eşlik edecek olan Hristodulidis’in, New York’ta 20’ye yakın temasta bulunmasının planlandığı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 10:35