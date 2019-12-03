Güney Kıbrıs, Libya'dan anlaşma metnini talep etti

Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Libya’dan Türkiye ile imzaladığı MEB anlaşması metnini talep etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Libya’nın Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi konusunda Türkiye’yle “anlayış memorandumu” imzalamasının ardından, anlaşma metnini talep ettiklerini yazdılar.

Gazete, Libya’nın Türkiye’yle imzaladığı anlaşmanın BM Deniz Hukuku Anlaşması’nı ihlal ettiği inancında olan Rum ve Yunan hükümetlerinin bu yöndeki girişimlerini yoğunlaştırdıklarını, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Libya’nın Güney Kıbrıs maslahatgüzarıyla görüştüğünü belirtirken, Yunanistan’ın daha net bir adım atarak Libya’ya, anlaşma metnini göndermesi için Cuma gününe kadar süre tanıdığı bir nota verdiğini vurguladı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis dün konuya ilişkin açıklamasında, Libya’nın konuyu ele almak amacıyla bir diplomat heyetini Güney Kıbrıs’a gönderme talebini ilettiğini, Rum hükümetinin ise bu talebe henüz yanıt vermediğini belirtti.

Hristodulidis, Türkiye’yle imzalanan anlaşmanın içeriği konusunda tam bir bilgilendirmeye sahip oldukları zaman Libya’nın diplomat heyeti gönderme talebine olumlu yanıt vereceklerini vurgulayarak söz konusu anlaşmanın hiçbir hukuki temele dayanıyor gibi görünmediğini savundu.

Hristodulidis ayrıca, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri destek anlaşmasının da, ambargoyu delmesi sebebiyle BM kararlarını ihlal ettiği iddiasında bulundu.

Gazete: “Sınırsız Talepler” başlığı altında verdiği bir diğer haberinde ise, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes’in dün kamuoyuna yaptığı açıklamalara ve sunduğu haritaya ilişkin haberlere geniş yer verdi.

Gazete haberinde, Türkiye’nin taleplerinin sınırının olmadığı yorumunda bulunurken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını da okuyucuya aktardı.