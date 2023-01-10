Güney Kıbrıs LNG terminalinin ne zaman tamamlanacağına dair tarih vermiyor

Güney Kıbrıs Hükümeti’nin, Vasiliko’da yapımına başlanan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalinin ne zaman tamamlanacağına dair tarih vermekten kaçındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Meclis Enerji Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis’in, Enerji Bakanı Natasa Pilidu’ya konuyla ilgili yazı yazdığını ve Pilidu’nun yanıtında, LNG terminalindeki büyük gecikmenin teyit edildiğini yazdı.

Habere göre Pilidu, Hacıyannis’e verdiği yanıtta, müteahhitin ön çalışmaları tamamladığını, ofislerin inşaatının bittiğini ve internet-altyapı çalışmaları da tamamlanarak tamamen çalışabilir hale getirildiğini, hafriyatın tamamlanmasına az kaldığını ve projenin iskeletiyle mekanik yapılarının başlamasının beklendiğini belirtti.

Gazete, Pilidu’nun bu açıklamasında esas zaman alacak olan çalışmaların hala başlatılmamış olduğunun teyit edildiğini ve hafriyat çalışmalarının ne zaman biteceğine dair tarih de veremediğini yazdı.

Haberde, LNG terminalinin kurulumu için anlaşma imzalanan Çinli “CPP” adlı şirketin planının çalışmalara temmuz ayında başlamak olduğu, ancak bunun mümkün olmadığı ifade edildi.