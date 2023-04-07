Güney Kıbrıs Meclisi Artsakh’la ilgili karar taslağı onayladı

Güney Kıbrıs Meclisi Genel Kurulunun, Dağlık Karabağ’daki (Artsakh) sivil Ermeni nüfusunun abluka altına alınmasının insani sonuçlarıyla ilgili bir karar taslağı onayladığı haber verildi.

Karar taslağının Ekologlar Hareketi milletvekillerinden Haralambos Theopemptu tarafından sunulduğunu yazan Haravgi gazetesi, Rum Meclisinin, oybirliğiyle aldığı kararla, ateşkesin sürekli ihlal edilmesini ve sivil nüfusun Azerbaycan tarafından hedef gösterilmesini kınayarak, Dağlık Karabağ’daki (Artsakh) anlaşmazlık ile “Laçin Koridorunun” abluka altına alınmasının trajik insani sonuçlarının dehşetini ortaya koyduğunu iletti.

Gazete Rum Meclisinin söz konusu karar taslağında, Azerbaycan’a, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyona saygı duyma ve uygulama, Dağlık Karabağ’daki (Artsakh) Ermeni nüfusunun haklarını ve güvenliğini güvence altına alma, aynı zamanda “Laçin Koridoruna” serbest erişimin sağlanması çağrısında bulunduğunu da iletti.

Söz konusu karar taslağında, Dağlık Karabağ’daki (Artsakh) Ermeni nüfusun hakları ve güvenliğini garanti altına alması gereken evrensel bir barış anlaşması yapılması gerektiğini de savunan Rum Meclisi, Helsinki Nihai Sözleşmesi ilkeleri temelinde, müzakerelerin önkoşulsuz bir şekilde acil olarak yeniden başlamasını çağrısında da bulundu.