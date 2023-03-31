Güney Kıbrıs piyasasında standartlara uymayan hellimler tespit edildi

Güney Kıbrıs piyasasında keçi ve koyun sütü içeriği çok az olan hellimler tespit edildiği, hellim üreticilerinin koyun-keçi sütü kullanımıyla ilgili minimum limitlere bile uymadıkları aynı zamanda piyasada yüzde 10 koyun-keçi sütüne sahip hellimler tespit edildiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Hellimlerin Yüzde 25’i Standart Dışı” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, Tarım Dairesi tarafından yapılan kontroller üzerine alarma geçen Tarım Bakanlığı'nın, gerekli önlemleri almaya ve kontrollerini artırmaya karar verdiğini yazdı.

1 Şubat 2023'd tarihinden sonra, MİK ibareli hellim ürünü standartlarını koruma sertifikası olan 58 hellim üreticisi tarafından üretilen sekiz hellim örneğinin ikisinde veya yüzde 25’inde, yüzde 25 oranının çok altında olacak şekilde, minimum oranda koyun ve keçi sütü tespit edildiğini kaydeden gazete, 1 Mart 2023'te sekiz büyük peynir üreticisinin depolarından 10 numune alındığını yazdı.

Bunlardan 8’inin minimum yüzde 25 koyun-keçi sürü oranına sahip olduğunu belirten gazete, 1 Şubat tarihinden önce üretilen iki numunede ise yüzde 10 koyun-keçi sütü bulunduğunu belirtti.

Tarım Dairesi tarafından, standarda uygun şekilde imal edilmeyen hellimlere el konulması ve piyasaya sürülmemesi direktifi verildiğini kaydeden gazete, başka hellimlerin de aynı durumda olup olmadıklarının araştırıldığını ifade etti.

Öte yandan, son aylarda, hellim mevzuatının yurt dışında ihlal edildiği konusunda 18 şikâyette bulunulduğunu kaydeden gazete, bu amaca yönelik olarak AB’nin yiyecek ve hayvan yemleriyle ilgili erken uyarı sisteminin (RASFF) bilgilendirildiğini ve devletin ilgili birimleri tarafından ilgili işlemlerin yapıldığını yazdı.

Haberde, Komisyona bağlı platform aracılığıyla önlemler alındığı ve söz konusu hellim üreticilerinin uygunluğunun takip edildiği de kaydedildi.

Öte yandan gazete, hellim ihracatı ve değerindeki artışa rağmen, İnek Besicileri Örgütü ile “Papuis” isimli hellim üreticisinin, hellimin Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün ibaresiyle tescil edilmesine dair Avrupa mevzuatı karşısındaki davalarını geri çekmemelerinin şaşkınlığa neden olduğunu yazdı.

“Papuis” şirketinin sektördeki en büyüklerden olduğunu ve hellim ihracatının yüzde 18,8’ini elinde tuttuğunu yazan gazete, şirketin koyun-keçi sütü kullanım oranını ihlal edenler arasında olmadığı gibi başvurularını geri çekmeyen tek şirket olduğuna da işaret etti.

Hellim ihracatının Güney Kıbrıs’ta son 5 yılda, en azından yıllık yüzde 20-25’lik sabit bir değere sahip olduğunu da kaydeden gazete, 2021'de 38 bin 820 ton hellim ihracatı yapıldığını ve bunun değerinin 263 milyon Euro olduğunu ekledi.