Güney Kıbrıs Suriye’ye yaklaşık 13 ton tıbbi malzeme gönderdi

Güney Kıbrıs’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere yardım için başlatılan kampanya çerçevesinde yaklaşık 13 ton tıbbi malzeme, bebek maması ve temel tüketim ürünlerinden oluşan kargonun dün Rum Havayolları şirketinin özel uçuşu ile Avrupa Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Suriye’ye gönderildiği bildirildi.

Alithia Rum Vatandaş Komiseri Ofisi’nden yapılan açıklamaya dayanarak uçakla gönderilen yardım malzemelerinin Beyrut’a, oradan da Avrupa Sivil Koruma Mekanizması sorumluluğunda Suriye ulaştırılacağını yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın hibesi olan bir miktar ilacın da bugün Beyrut’a gitmek üzere yola çıkacağı kaydedilen haberde Güney Kıbrıs genelinde kurulan merkezlerde RMMO’nun katkılarıyla dünden itibaren yardım toplanmaya başlandığı, Rum Sivil Savunma Teşkilatı ve Kızılhaç’ın işbirliğinde yürütülen kampanyanın Dışişleri Bakanlığı koordinesindeki kampanyanın yarın tamamlanacağı belirtildi.

Habere göre Rum Vatandaş Komiseri Ofisi tarafından yapılan açıklamada kampanya çerçevesinde toplanan giyim, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin Güney Kıbrıs genelinde oluşturulan kabul merkezlerinden alınıp Limasol Limanı’na yakın bir noktada toplanacağı, oradan da, Avrupa Vatandaş Koruma Merkezi’nin göstereceği koridorlardan Suriye ve Türkiye’ye gönderileceği belirtildi.

Haravgi de ise Rum Gönüllü Koordinasyon Konseyi Başkanı İlias Dimitriu’nun, Rum halkının depremzedelere yardım kampanyasına büyük ilgi gösterdiğini belirterek, Güney Kıbrıs’tan depremzedelere gönderilecek yardımın 100 tonun üzerinde olacağı, toplanmakta olan maddi bağışların da dün itibarıyla 50 bin Euro’yu aştığı açıklamasını aktardı.