Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı daha

Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı daha
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 23 Bin 254 test sonucunda 277 yeni vaka daha tespit edildi.

52 yaşındaki bir Covid 19 hastası ise hayatını kaybetti.

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