Güney Kıbrıs'ta 3 günlük yas...

Öğrencilerin cenazelerinin ülkeye getirilmesine ilişkin prosedürlerin, Rum Yönetiminin Yunanistan’daki diplomatik ve konsolosluk makamlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü yazan Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığının, öğrencilerin cenazelerinin Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a getirilmesi ve yapılacak cenaze törenlerinin masraflarının, devlet tarafından karşılanması talimatı verildiğini ekledi.

7 MART’A KADAR YAPILACAK TÜM FUTBOL KARŞILAŞMALARINDA BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Öte yandan gazete, konuyla ilgili haberinde, 7 Mart tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta oynanacak tüm futbol karşılaşmalarında, tren kazasında hayatını kaybeden iki Kıbrıslı Rum öğrenci anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını kaydetti.

DİSİ BAŞKAN ADAYLARI SEÇİM KAMPANYALARINI İPTAL ETTİ

Gazete başka bir haberinde ise, DİSİ partisinde 11 Mart’ta yapılacak kurultayda parti başkanlığı için yarışacak olan Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun, Yunanistan’da gerçekleşen ve iki Kıbrıslı Rum öğrencinin de hayatını kaybettiği tren kazası dolayısıyla, önümüzdeki günlerde yapacakları tüm seçim öncesi faaliyetlerini iptal ettiklerini yazdı.

Haravgi gazetesi ise haberinde, tren kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum öğrencilerin dün Güney Kıbrıs’taki bazı okullarda anıldıklarını ve öğrencilerin okul çantalarıyla okullarının bahçesinde çeşitli sloganlar yazan şekiller oluşturduklarını ekledi.