Güney Kıbrıs'ta 4 yeni AIDS varyantı

Kıbrıs Üniversitesi Profesörü Dr. Leondios Kostrikis öncülüğündeki uzman grubunun, AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfettiği belirtildi.
Alithia gazetesi, Kostrikis öncülüğündeki grubun, 4 rekombinant HIV-1 varyantı keşfetmesinin bilimsel açıdan büyük öneme sahip olduğunu yazdı.
Bu 4 yeni varyantın, Kıbrıslı Türk bilim insanı Çiçek Topçu’nun doktora teziyle ilgili yaptığı araştırma sırasında keşfedildiğini belirten gazete, araştırmada HIV-1 virüsü bulaşan 305 kişinin yer aldığını yazdı.
Habere göre araştırma sonuçları ABD’de bulunan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’na gönderildi.