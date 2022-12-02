Güney Kıbrıs'ta bin 500'den fazla HIV taşıyıcısı

Güney Kıbrıs’ta bugün bin 500’den fazla kişinin HIV virüsü taşıdığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki HIV virüsü rakamlarına yer verdiler.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta 2015 yılında 80 kişinin HIV virüsü taşıdığı ifade edildi.

Gazete Ocak-Ekim aylarını kapsayan bu yıl ise rakamın 172 olarak belirlendiğini yazdı.

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada 2021 yılında toplam 148 kişide HIV virüsü tespit edildiğini söyledi.

Hacıpandelas açıklamasında ayrıca, Güney Kıbrıs’ın, BM’nin HIV ve AIDS ile ilgili hedeflerinin 2030’a kadar sağlanmasına ilişkin taahhüdünden söz etti.

Alithia gazetesi ilgili haberinde Güney Kıbrıs’ta bugün bin 579 kişinin HIV virüsü taşıdığını bunlardan 784’nün (yüzde 49.7) de Kıbrıslı olduğunu yazdı.