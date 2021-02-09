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Güney Kıbrıs'ta bugünkü rakamlar
Güney
09 Şubat 2021 Salı 19:58
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta son 24 saatte 25 bin 427 test yapildi, 95 yeni vaka tespit edildi
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