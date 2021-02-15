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Güney Kıbrıs'ta bugünkü rakamlar
Güney
15 Şubat 2021 Pazartesi 20:21
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta son 24 saatte 113 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybi oldu
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