Güney Kıbrıs'ta bugünkü rakamlar

Güney Kıbrıs'ta bugünkü rakamlar
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Guney Kibris'ta son 24 saatte yapilan 32 bin 933 test sonucunda 288 yeni vaka belirlendi. 1 kisi hayatini kaybetti

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Oğuz, taşımacılığın ödendiğini duyurdu
Oğuz, taşımacılığın ödendiğini duyurdu
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