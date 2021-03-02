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Güney Kıbrıs'ta bugünkü rakamlar
Güney
02 Mart 2021 Salı 19:59
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta son 24 saatte yapilan 32 bin 933 test sonucunda 288 yeni vaka belirlendi. 1 kisi hayatini kaybetti
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