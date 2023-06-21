Güney Kıbrıs'ta çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının KKTC üzerinden Avrupa'ya gittiği iddiası

Güney Kıbrıs’ta ev hizmetlisi veya işçi olarak çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının, iş verenlerden ikamet izni aldıktan sonra KKTC’ye geçtikleri ve daha sonra bir Avrupa ülkesine kaçtıkları iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi üçüncü ülke vatandaşlarının, sınır kapıları üzerinden KKTC’ye geçtiğini, Ercan Havalimanı üzerinden İstanbul’a, oradan da Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye gittiklerini yazdı.

Bu yabancıların, bir başka Avrupa ülkesine ulaşmak için “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni ikamet izni olarak kullandığını yazan gazete, güvenilir bilgilere atıfta bulunarak, yeteri kadar üçüncü ülke vatandaşının bu yöntemi kullanarak özellikle Avusturya ve Portekiz’e gittiğini belirtti.

Bu konunun, yetkili makamları da meşgul ettiğini yazan gazete, üçüncü ülkelerden işçi getiren iş verenlerin bunu sağlamak için büyük meblağlar harcadığını, işçilerin de kaçmasıyla zarara uğradıklarını belirtti.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, polisin, geçtiğimiz günlerde bu konuda bazı tedbirler almaya karar verdiğini yazdı.

Habere göre polis, sınır kapılarında görev yapan polislere, KKTC’deki kontrol noktalarından geçen kişilerin ikamet izinlerine el konulması yönünde talimat verdi.