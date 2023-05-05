Güney Kıbrıs'ta güneş parkı tartışması: “Yeşil kalkınma için yeşili katlediyoruz”

Alambra ve Aya Varnava köyleri (Lefkoşa Rum kesimi) bölgesinde 3,3 kilometrekarelik hali araziye 6 bin 500 panel monte edilerek 65 megawatlık güneş enerjisi parkı projesine, meskûn bölgeye ve yaban yaşam alanına çok yakın olduğu gerekçesiyle bölge halkı, “Birdlife” ve avcılar “yeşil kalkınma için yeşili katlediyoruz” diyerek karşı çıkıyor.
“Birdlife” isimli çevre örgütünün başkanı bölgede en az 32 tür fauna kaydedildiğine dikkat çekerken avcılar “yeşil kalkınma için yeşili katlediyoruz” serzenişinde bulundu.
Konunun Haziran ayında yeniden ele alınacağı ve o toplantıya, güneş enerjisi parkı inşa edecek şirkete ilgili izni Çevre Dairesi’ne danışmadan veren (2021) Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) temsilcisinin de çağrılacağı kaydedildi.