Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayıları açıklandı

Son 24 saat içerisinde Güney Kıbrıs'ta 165 yeni vaka saptandı ve 4'üncü can kaybı meydana geldi.

Rum sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre bugün yapılan 3 bin 291 test sonucunda 165 yeni vakaya rastlandı.

Yoğun bakımda tedavi görmekte olan ve kronik rahatsızlıkları bulunan 89 yaşındaki kadın akşam üzeri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Pandeminin başlangıcından beri tespit edilen toplam koronavirüs vakası sayısı 6 bin 461'e ulaştı. Yeni kayıpla birlikte son 24 saat içerisinde can kaybı sayısı 4'e, pandemi süresince yaşanan toplam can kaybı sayısı da 33'e yükseldi.