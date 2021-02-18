Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayıları açıklandı

Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayıları açıklandı
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Guney Kibris'ta son 24 saatte yapilan 25 bin 555 test sonucunda 107 yeni vaka belirlendi. 1 kisi hayatini kaybetti

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