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Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayıları açıklandı
Güney
18 Şubat 2021 Perşembe 19:42
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta son 24 saatte yapilan 25 bin 555 test sonucunda 107 yeni vaka belirlendi. 1 kisi hayatini kaybetti
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