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Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayıları açıklandı
Güney
26 Şubat 2021 Cuma 20:06
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan testler sonucunda 272 yeni vakaya daha raslandı.
Güneydeki toplam vaka sayısı 34181'e ulaştı.
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