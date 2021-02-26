Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayıları açıklandı

Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayıları açıklandı
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan testler sonucunda 272 yeni vakaya daha raslandı.

Güneydeki toplam vaka sayısı 34181'e ulaştı.

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