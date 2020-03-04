Güney Kıbrıs'ta İşsizlik Oranı Yüzde 6

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 6 olarak kaydedildi.

Politis gazetesi ekonomi sayfası, Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta Ocak ayındaki işsizlik oranının, yüzde 6.3 olan Aralık 2019’a göre düşüş göstererek yüzde 6 olarak kaydedildiğini belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta Ocak 2019’da ise işsizlik oranı yüzde 7.6 olarak kaydedilmişti.