Güney Kıbrıs'ta milletvekili seçilme yaşı 25'ten 21'e düşürülecek

Güney Kıbrıs’ta milletvekili seçilme yaşının 25’ten 21’e düşürülmesine ilişkin bir yasa önerisi Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde görüşüldü.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta milletvekili seçilme yaşının 25’ten 21’e düşürülmesine ilişkin yasa tasarısının Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde görüşüldüğünü yazdı.

Gazete, tasarının komitede destek gördüğünü ve 6 Aralık tarihinde Rum Meclisi’nde oylanmasının beklendiğini de aktardı.