Güney Kıbrıs'ta okullar kapatıldı

Rum Eğitim Bakanlığı Güney Kıbrıs çapında tüm düzeydeki özel ve devlet okullarının yarından itibaren 20 Mart’a kadar kapatıldığını açıkladı.

Okulların kapalı kalacağı sürenin uzatılmasının, ebevyenlere gerekli düzenlemeleri yapmaları için gerekli sürenin verilmesini hedeflediği belirtildi.

Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa kazasındaki okulların kapalı kalacağı sürenin de uzatıldığını duyurdu.

Ayrıca özeldeki ve devletteki özel eğitim veren okulların ve tüm Kıbrıs’taki dersanelerin de yarından itibaren 20 Mart’a kadar kapatıldığını kaydetti.

Ayrıca, Güney Kıbrıs'taki tüm devlet ve özel yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerini 22 Mart Pazar gününe kadar askıya almaları isteniyor.