Güney Kıbrıs'ta 'olağanüstü' maymun çiçeği virüsü toplantısı yapılacak

Güney Kıbrıs'ta 'olağanüstü' maymun çiçeği virüsü toplantısı yapılacak
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Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği virüsüne karşı önlemlerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, henüz Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği virüsü vakası görülmediğini; ancak Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile temasa geçtiğini ve bugün, Güney Kıbrıs’ın virüsle mücadelede hazırlık düzeyini ele almak üzere olağanüstü toplantı yapılacağını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın bugün, bin 400 maymun çiçeği virüsü aşısını teslim alacağını kaydederken, virüsün fazla bulaşıcı olmaması nedeniyle toplu aşılama yapılmayacağını ve ilk etapta yalnızca sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtti.

Haberde, Lefkoşa Genel Hastanesi ile Makarios Hastanesi’nin referans hastanesi olarak belirlendiği ifade edildi.

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