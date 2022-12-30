Güney Kıbrıs'ta polisiye olaylar

Rum Narkotik Şube polisinin, içerisinde 3 kilo hintkeneviri bulunan paketin sahibi olarak 32 yaşındaki Nijeryalı’yı tutukladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin, Güney Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kurye şirketi tarafından bırakılan paket içerisinde 3 kilo hintkeneviri olduğunu tespit ettiğini, bunun ardından yapılan araştırma sonucunda 32 yaşındaki Nijeryalı’yı tutukladığını yazdı.

Alithia gazetesi ise Limasol sakini 68 yaşındaki kişinin, Limasol’da ev satın almakla ilgili olarak internet üzerinden 520 bin Euro dolandırıldığını belirtti.

68 yaşındaki kişinin, internet üzerinden ev satın alma konusunda bir şirket ile anlaştığını belirten gazete hesabın daha sonra sahte olduğunun anlaşıldığını yazdı.

Habere göre polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.