Güney Kıbrıs'ta seçmen sayıları...

Güney Kıbrıs’ta şubat ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerine yönelik seçmen ve seçim merkezlerine ilişkin rakamlar bugün de Rum basınında yer aldı.
Haravgi gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamasına dayanarak, oy kullanacak seçmen sayısının 561 bin 33; bunlardan 276 bin 29’unun erkek, 285 bin 4’ünün ise kadın olduğunu yazdı.
Habere göre, başkanlık seçimlerinde Güney Kıbrıs’ta bin 148, yurt dışında ise 35 seçim merkezi faaliyet gösterecek.
Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberinde, 561 bin 33 toplam seçmen sayısının içerisinde 730 Kıbrıslı Türk ile 240 Maronit ve KKTC’de yaşayan Rumların sayılarının da bulunduğunu yazdı.
Gazete haberinde ayrıca Güney Lefkoşa’da 215 bin 779 seçmenle, 415 seçim merkezi; Limasol’da 154 bin 778 seçmenle 323 seçim merkezi; Larnaka’da 95 bin 517 seçmenle 185 seçim merkezi; Baf’ta 51 bin 990 seçmenle 133 seçim merkezi; “Mağusa bölgesinde” 32 bin 623 seçmenle 57 seçim merkezi; yurt dışında 10 bin 346 seçmenle 35 seçim merkezi faaliyet gösterecek.