Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün 912 test yapıldığı ve 4 yeni vakaya rastlandığı duyuruldu.

Açıklamada, 4 vakadan 2’sinin, Hollanda’dan gelen bir çiftin olduğu belirtilirken, bir diğerinin ameliyat olmadan önce teste tabi tutulan ve test sonucu pozitif çıkan Kıbrıslı bir Rum olduğu ifade edildi.

Son vakanın ise, 21 Temmuz’da tespit edilen pozitif bir vakanın arkadaşı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Böylece Güney Kıbrıs'ta tespitedilen toplam pozitif vaka sayısı 1057’ye yükselmiş oldu.