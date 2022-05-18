Güney Kıbrıs'ta uyuşturucu testi pozitif çıkan ambulans şoförü açığa alındı

Güney Kıbrıs’ta, polis tarafından geçen pazartesi akşamı yapılan kontrolde uyuşturucu testi pozitif çıkan bir ambulans şoförünün açığa alındığı haber verildi.

Limasol’da gerçekleşen olayda, işini bitirdikten hemen sonra polis tarafından durdurulmasının ardından, kendisine yapılan uyuşturucu testi (narkotest) pozitif çıkan 33 yaşındaki ambulans şoförünün açığa alındığını yazan Politis gazetesi, ambulans şoföründen alınan numuneden, hint keneviri ve kokain kullandığının ortaya çıktığını belirtti.

Ambulans şoförünün, kontrol yapılmadan birkaç dakika önce, yani görevi başındayken uyuşturucu kullandığını polislere itiraf ettiğinden söz edildiğini kaydeden gazete, şahsın tutuklandığını ve polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.