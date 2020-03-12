Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 10'a yükseldi

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu'nun açıklamasına göre Güney Kıbrıs'ta 3 pozitif koronavirüs vakasının daha görüldü.

Bu rakalmlarla birlikte Güney Kıbrısta Korona virüs taşıyan kişi sayısı 10'a ulaşmış oldu.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni 3 vakanın birinin Alman ikisinin Kıbrıslı Rum olduğu belirtildi.

Rum medyasındaki haberlerde, hastalık tespit edilenlerin, İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan dönüş yapan kişiler olduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 21:27