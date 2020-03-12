Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 7'ye çıktı

Güney Kıbrıs’ta korona virüsü semptomları gösteren bir kişinin test sonucu daha pozitif çıktı.

Güney Kıbrıs’ta bulunan Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından, yeni bir korona virüsü vakasının daha doğrulandığını bildiren Rum haber kaynakları, kısa süre önce İngiltere’den Güney Kıbrıs’a dönen ve virüs semptomları gösteren genç bir Kıbrıslı Rum’a yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Bahse konu kişinin hali hazırda ev karantinasında olduğu, öte yandan dün Londra’nın Gatwick şehrinden Güney Kıbrıs’a giden ve yüksek ateşi olan 28 yaşındaki kişiye yapılan testin sonuçlarının da gün içinde çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Bugün teyit edilen vakayla birlikte, Güney Kıbrıs’ta teyit edilmiş korona virüsü vaka sayısı 7’ye ulaştı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YAPILAN TESTİN SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Öte yandan, yüksek ateş ve korona virüsü semptomları göstermesi üzerine bu sabah Rum kesiminde bulunan Makarios Hastanesinde tedavi altına alınan 4 yaşındaki çocuğa yapılan testin sonucunun da negatif çıktığı haber verildi.

Rum haber kaynakları, Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Avraam İlias’ın yaptığı açıklamada, 4 yaşındaki çocuğun birkaç gün önce teyit edilmiş bir korona virüsü vakasıyla temas ettiğini ve dün ateşi çıkması üzerine hastaneye başvurduğunu söylediğini aktardı.

4 yaşındaki çocuğa yapılan testin sonucunun negatif çıktığını, çocuğun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve taburcu edileceğini belirten İlias, 4 yaşındaki çocuğun Makarios Hastanesi negatif basınç odasında tedavi edilen ilk çocuk olmadığını da belirtti.

Üç başka çocuğun daha burada tedavi edildiğini ve bunlara yapılan testlerin sonuçlarının da negatif çıktığını ifade eden İlias, bu çocukların da taburcu edildiklerini sözlerine ekledi.