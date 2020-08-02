Güney Kıbrıs'ta vakaların yükselişi devam ediyor

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır özellikle Limasol bölgesinde artan koronavirüs vakaları bugünde devam etti.

Son 24 saat içinde Güney Kıbrıs'ta yapılan 2845 koronavirüs testi sonucunda 26 pozitif vakaya daha ulaşıldı.

Bu vakaların 10 tanesinin Limasol'da başlatılan ve 611 kişiye rastgele testler sonucunda tespit edildiği bildirildi. 6 vakanın Güney Kıbrıs'a gelen yolculara yapılan testlerde ortaya çıktığı, 1 kişinin daha önce açıklananvakaların temaslısı olduğu belirtildi.

Diğer 9 vakanın ise kişilerin kendi istekleriyle yaptırdıkları testler sonucunda ortaya çıktığı belirtildi.

Bugünkü 26 yeniyla birlikte Güney'de toplam pozitif vaka sayısı 1150'e ulaştı.





Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2020, 18:40