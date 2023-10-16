Güney Kıbrıs'taki ABD Büyükelçiliği’nden tahliye açıklaması

Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nin, savaş nedeniyle İsrail’den ayrılacak ABD vatandaşlarıyla ilgili açıklamada bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi açıklamaya göre ABD Büyükelçiliği tarafından bugün, ABD vatandaşlarının İsrail’den deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a getirilmesi için gemi seferi ayarlandığını ve ABD Büyükelçiliği’nin, İsrail’den tahliye edilecek ABD vatandaşları için Güney Kıbrıs makamlarıyla işbirliği içinde olduğunu yazdı.

Gazete, böylelikle İsrail’den ayrılacak olan ABD vatandaşlarına, deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a getirilmesi için alternatif seçenek sunulduğunu kaydetti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ın ülkesine dönmek isteyen ABD vatandaşları için istasyon görevi gördüğünü ve ABD’lilerin önce Güney Kıbrıs’a, oradan da ülkelerine gittiğini yazdı.

Haberde, ABD Büyükelçiliği’nin vatandaşlarına, KKTC’de kalmamaları veya Ercan Havalimanı üzerinden seyahat etmemeleri telkininde bulunarak, böyle bir durumda kendilerine yardımcı olamayacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi.