Güney Kıbrıs'taki başkanlık seçimi hazırlıkları

Güney Kıbrıs’ta gelecek şubat ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerine yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Seçimlere İlgi Az” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki seçmen kütüklerine yeni kayıt yapma işlemlerinin bugün sona ereceğini yazdı.

Yeni seçmen başvuruları için elektronik sistemin kullanıldığını yazan gazete, seçmen kütüğünde 2 Ekim 2022’e kadar olan zamana kadar Kıbrıslı Rum seçmen sayısının 551 bin 758; Kıbrıslı Türk seçmen sayısının ise 704 olduğunu belirtti.

Kayıt yaptırma hakkına sahip olan 18-25 yaş arası kişi sayısının 71 bin 731 olduğunu yazan gazete, 36 bin 730 kişinin kayıt yaptırdığını, 2 Ekim tarihine kadar 34 bin 549 kişinin kayıt yapmadığına dikkati çekti.

Habere göre, 2018 yılındaki başkanlık seçimlerinde 10 bin 363 başvuru yapılırken 2021 yılında 15 bin 345 kişi seçmen kütüğüne kayıt yaptırdı.

Gazete haberinde ayrıca başkanlık seçimlerine katılacak olan adayların, 5 Ocak 2023 tarihinde “Filoksenia” konferans merkezinde 08:00-12:00 saatleri arasında kendileri için belirlenecek saat çerçevesinde başvuruda bulunabileceklerini yazdı.