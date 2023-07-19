Güney Kıbrıs'taki fiyat artışları

Güney Kıbrıs’taki temel gıdalar ve diğer ürünlerin fiyatlarındaki artışla ilgili haberler, bugün Rum basınında geniş yer aldı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, özellikle son bir yılda fiyatlardaki önemli artışa dikkat çekti.

Haberi “Bir Yılda Gıdada Büyük Artış” başlığıyla veren Fileleftheros, süpermarketlerin raflarında bulunan tüm ürünlerin zamlandığını yazdı.

Gazete, Tüketicilerin Korunması Birimi’ne bağlı Temel Tüketim Malları bölümünün verilerine dayanarak hükümetin iki ay önce açıkladığı sıfır KDV’ye tabi olan ürünler de dahil olmak üzere ürünlerin fiyatlarında son bir yılda artış olduğunu belirtti.

Habere göre temel gıdalarda, yumurta yüzde 16.15; süt yüzde 4.6; ekmek yüzde 5.8; bebek gıdaları yüzde 14.66 oranında artış gösterdi.

Gazete Haziran 2023’teki fiyatların, Haziran 2022’ye göre unda yüzde 5.68; şekerde yüzde 44.03; yoğurtta da yüzde 12.43 oranında artış gösterdiğini yazdı.