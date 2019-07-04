Güney Kıbrıs'tan AP Komitelerinde yer alacak milletvekilleri belirlendi

Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimler neticesinde Avrupa Parlamentosu’na girmeye hak kazanan milletvekillerinin yer alacağı komiteler belli oldu.

Haravgi gazetesi, AKEL ve Birleşik Sol Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Yorgos Yeorgiu’nun, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ne; Niyazi Kızılyürek’in Kültür ve Eğitim Komitesi’ne dahil olduğunu yazdı.

Habere göre Avrupa Halk Partisi grubuna bağlı olan DİSİ AP üyesi Lefteris Hristoforu, Bütçe Komitesi; Lukas Furlas İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi; DİKO ile Sosyalistler ve Demokratlar Milletvekili Kostas Mavridis Ekonomi ve Para Politikası Komitesi; EDEK ile Sosyalistler ve Demokratlar Milletvekili Dimitris Papadakis ise Dış İlişkiler Komitesi’nde çalışacak.