Baf Havaalanı yoluyla Güney Kıbrıs'tan ayrılan yolcuların sayısı 626’ya ulaştı. Yolcular yedi uçakla ayrıldı.

Şu ana kadar 514 yolcu Stansted ve Manchester, Luton, Edinburgh ve Estonya’nın Talin kentine doğru uçtu. 112 yolcu ise Baf Havaalanından Malta’ya hareket etti.



Bu arada öğleden sonra saat 16.00’dan kısa bir süre önce 37 yolcu taşıyan bir uçak Selanik’ten Baf Havaalanına indi ve Londra’nın Stansted Havalimanından bir uçağın daha Baf’a inmesi bekleniyor.



Bu arada saat 11.05’te Malta’dan Baf’a varan uçaktaki kadın yolcu yüksek ateş nedeniyle kontrol edilmek amacıyla Baf havalimanından ayrıldı. Aynı uçakla gelen diğer iki yolcu da 14 gün karantina altına alındı.



