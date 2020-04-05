ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Güney Kıbrıs'tan boş sokak manzaraları
Güney
05 Nisan 2020 Pazar 18:11
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Güneyde 20 yeni vaka, 1 can kaybı
2
Denktaş: "Şimdi kaybetmeyi göze almazsak,...
3
Türkiye'de can kaybı 574'e çıktı
4
Tatar: "Türkiye, kendisinde olanı bize de veriyor"
5
Bazı daire ve şubeler yarın hizmet verecek
6
İngiltere'den 330 kişi daha gelecek
Güneyde 20 yeni vaka, 1 can kaybı
Güney
Rum basını yazdı: “Türkiye planlarından vaz geçmiyor”
Güney
Rum Halkı, alınan önlemlerden memnun
Güney
Rum Maliye Bakanı: “Mevcut durum savaş ekonomisiyle eş”
Güney
Güneyde 30 yeni vaka
Güney
SON DAKİKA HABERLERİ
Öğrenci ve akademisyenlere ücretsiz internet desteği
"İş alanımızla ilgili gerekli bazı düzenlemeler...
“Çalışanların hayatını idame ettirmek için...
Bağımsızlık Yolu'ndan çağrı
Oğuz, narenciye hasadını ineledi
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
Tel: 03922239378
Lefkoşa
ADAHAN ECZANESİ
Tel: 03922273700
Lefkoşa
SÖZÜÖZ ECZANESİ
Tel: 03922293300
Lefkoşa
İMGE ECZANESİ
Tel: 03922235951
Girne
SERTAÇ ECZANESİ
Tel: 03928159067
Girne
ÖMRÜM ECZANESİ
Tel: 03928222287
Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Tel: 03928152585
Gazimağusa
AYBENK ECZANESİ
Tel: 03923651011
Gazimağusa
TARABYA ECZANESİ
Tel: 03923651607
Gazimağusa
BARIŞER ECZANESİ
Tel: 03923664040
Güzelyurt
GÜLSEN ECZANESİ
Tel: 03927141190
Güzelyurt
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Tel: 03927142193
İskele
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Tel: 05391099577
Üst Mesarya
MELİZ ECZANESİ
Tel: 03922323100
Alt Mesarya
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
Tel: 05338308401
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Lefke
SIDIKA UMAR ECZANESİ
Tel: 7237 997
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 0392 727 76 46
Facebook
36.6B
Twitter
5.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Güneyde 20 yeni vaka, 1 can kaybı
Güney
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE