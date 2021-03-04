Güney Kıbrıs'tan Covid 19 ile ilgili haberler

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığının, özellikle orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilerin, okula girerken hızlı test sonuçlarını gösterme zorunluluğuna ilişkin aldığı kararın, şimdiden kargaşaya neden olduğu belirtildi.

Rum basını, Sağlık Bakanlığının aldığı bu kararın uygulamasındaki sorumluğunun okul müdürlerine yüklemesinin sorunlara ve tartışmalara yol açtığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Müdürler İçin Yakıcı Sorun-Öğrencilerin Hızlı Testleriyle İlgili Büyük Karmaşa Müdüriyetlere Yüklendi” başlıklı haberinde, okul müdürlerinin, gelecek haftadan itibaren uygulanacak bu kararla birlikte eşi görülmemiş durumlarla karşı karşıya kalmalarının beklendiğini yazdı.

Hızlı testlerine ilişkin sonuçları okul kapısında beyan etmeyen öğrencilerin içeriye alınmayacağını yazan gazete okul müdürlerinin, Eğitim Bakanlığı’na mektup göndererek şimdiden, “ailelerden, çocuklarının hızlı test sonuçlarını göstermesine rıza göstermeyecekleri yönünde telefon aldıkları” bilgilendirmesinde bulunduklarını belirtti.

Habere göre okul müdürleri, maruz kaldıkları tehditkar ve düşmanca davranışlar nedeniyle Eğitim Bakanlığı’na bilgi verdi.

Gazete haberinde kontrollere ilişkin seyyar birimlerin bugün itibarıyla okul önlerinde olacağını da yazdı.

BAF LİSELERİNDEKİ VAKALARDA ARTIŞ

Öte yandan Politis gazetesi, Baf bölgesindeki liselerdeki öğrenciler arasındaki vaka sayısının artış eğiliminde olduğunu yazdı.

Gazete, bölgedeki iki lisede, son günlerde vakaların artış gösterdiğini bunun da endişeye neden olduğunu belirtti.

Habere göre, son 4 gün içinde 23 öğrencinin testi pozitif çıktı.

Baf’taki enfekte nedeninin, Baf’tan Limasol’a gidip gelen eğitimcilerden kaynaklandığı düşünülüyor.

“TSİKNOPEMPTİ” İÇİN TEDBİR

Politis gazetesi aynı haberinde, büyük oruçtan on gün önce yapılan “Tsiknopempti” kutlaması için de tedbirlerin alındığını yazdı.

Gazete her yıl okullarda yapılan kutlamanın, bu yıl herhangi bir şekilde yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Alithia gazetesi, Rum polisinin özellikle Limasol bölgesinde bugün için ek tedbirler aldığını yazdı.

Habere göre, 60 polisin katılacağı 30’dan fazla devriye yapılması bekleniyor.

VAKA SAYILARI

Alithia gazetesi Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan vaka sayısının 323 olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısının 35 bin 260’a yükseldiğini bildiren gazete, tedavi gören hasta sayısının ise 22’si kritik durumda toplam 89 olduğunu belirtti.

Durumu kritik olan 22 hastadan 9’unun ise entübe olduğu da ifade edildi.

Rum basını vaka sayısının son günlerde arttığına da dikkati çekti.