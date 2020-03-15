Güney Kıbrıs'tan geçiş kapılarında düzenleme

Rum İçişleri Bakanlığı KKTC ile kara geçiş kapılarına dair genelgesi yayınlandı.

Buna göre 15 Mart 2020 saat 1:00 ile 30 Mart 2020 saat 1: 00'a kadar yalnızca aşağıdaki kategorilere mensup kişiler için girişe izin verilecek.

-Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları (Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler)

-Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin etkin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayanlar

-Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşları, yasal giriş yollarını kanıtlayan seyahat belgelerini ve yasal ikametgahlarını kanıtlayan hizmet faturalarını sunmalıdır.

-Üçüncü ülke vatandaşları, Güney Kıbrıs'a yasal giriş ve ikamet izni giriş formlarını kanıtlayan seyahat belgelerini sunmalıdır.

-İkili veya uluslararası sözleşmeler uyarınca belirlenmiş bir diplomatik hizmet veya misyondaki ülkelerin vatandaşları Diplomatik kimlik veya Güney Kıbrıs'ta bulunma nedenlerine ilişkin diplomatik kimlik, diplomatik olmayan bir kart veya yetkili makamın sertifikası olmayanlar için.

-Güney Kıbrıs Hükümeti'nin etkin kontrolü altındaki alanlara giriş durumunda Sağlık Bakanlığı'nın seyahat tavsiyelerine uyulması gerektiği unutulmamalıdır.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 13:27